Мультимедиагид появится в Псковском музее-заповеднике в 2024 году
Мультимедиагид появится в картинной галерее Псковского музея-заповедника в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Псковский музей-заповедник стал победителем конкурсного отбора на создание в 2024 году мультимедиагида с технологией дополненной реальности в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Для реализации проекта используют цифровую платформу «Артефакт», благодаря которой люди смогут побывать на индивидуальной экскурсии, не выходя из дома.
С помощью современных технологий посетители музея смогут узнать больше об искусстве.
Страница музея на платформе «Артефакт» доступна по ссылке.
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