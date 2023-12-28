Мультимедиагид появится в Псковском музее-заповеднике в 2024 году

13:00, 28 декабря 2023, ПАИ

Мультимедиагид появится в картинной галерее Псковского музея-заповедника в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Псковский музей-заповедник стал победителем конкурсного отбора на создание в 2024 году мультимедиагида с технологией дополненной реальности в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Для реализации проекта используют цифровую платформу «Артефакт», благодаря которой люди смогут побывать на индивидуальной экскурсии, не выходя из дома.

С помощью современных технологий посетители музея смогут узнать больше об искусстве.

Страница музея на платформе «Артефакт» доступна по ссылке.