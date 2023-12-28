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Общество

Мультимедиагид появится в Псковском музее-заповеднике в 2024 году

Мультимедиагид появится в картинной галерее Псковского музея-заповедника в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Мультимедиагид появится в Псковском музее-заповеднике в 2024 году. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник стал победителем конкурсного отбора на создание в 2024 году мультимедиагида с технологией дополненной реальности в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Для реализации проекта используют цифровую платформу «Артефакт», благодаря которой люди смогут побывать на индивидуальной экскурсии, не выходя из дома.

С помощью современных технологий посетители музея смогут узнать больше об искусстве.

Страница музея на платформе «Артефакт» доступна по ссылке.

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