Михаил Ведерников наградил лучших добровольцев Псковской области

12:05, 28 декабря 2023, ПАИ

Итоговое событие года в сфере добровольчества проходит в Пскове сегодня, 28 декабря. В торжественной обстановке активным волонтёрам губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил знаки «Заслуженный доброволец Псковской области», передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня здесь подготовлено несколько интерактивных площадок: центр добровольчества, Красный Крест, «Воин» – все направления очень важны. Если вы проявите интерес, я буду искренне рад, а правительство Псковской области окажет вам поддержку.

За год рекордно много было всего в сфере добровольчества сделано. Останавливаться не надо, и я надеюсь, что почивать на лаврах – это не про нас.

Отрадно, что в работу по поддержке наших воинов в зоне СВО включены практически все, от детей до пенсионеров, которые вяжут носочки и приносят копеечку с пенсии. От студентов до директоров предприятий, которые отправляют свою продукцию.

Можете быть уверены, что мы спасли не один десяток, не одну сотню жизней. Сегодня в зале и совсем юные ребята, которые своей деятельностью помогают передовой. Хочу, чтобы все знали их по именам. Они для нас настоящие герои и хороший пример для сверстников.

Наш регион благодаря вам получил субсидии 8,5 миллиона рублей, которые будут направлены исключительно на добровольческую деятельность.

Замечательных проектов много, но каждый из вас может гордиться, что в эти непростые времена вы можете делать социально значимые инициативы. Это в очередной раз доказывает, что волонтёрское движение охватывает всех. Ещё раз спасибо за помощь участникам СВО. Я хочу пожелать, чтобы все ваши добрые дела вам вернулись», – сказал губернатор.

Региональные награды получили воспитатель Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 33 «Огонёк» Кристина Быстрова, волонтёр Ресурсного центра добровольчества Максим Илларионов, студентка ПсковГУ Алёна Максимова и фельдшер управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Елена Межевкова.

Кроме того, глава региона вручил благодарственные письма правительства Псковской области волонтёрам за активное участие в привлечении жителей к голосованию за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и коллективам, вносящим большой вклад в сбор и организацию отправки гуманитарной помощи.

Отметим, что знак «Заслуженный доброволец Псковской области» присваивается жителям, осуществляющим добровольческую (волонтёрскую) деятельность на территории Псковской области, за большой личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого (волонтёрского) движения в Псковской области.