РСХБ: фермерские продукты – на праздничном столе каждого второго россиянина

11:50, 28 декабря 2023, ПАИ

Россияне стали более осознанно относиться к своему питанию, а интерес к натуральным фермерским продуктам постоянно растет. По данным опроса Россельхозбанка, у каждого второго россиянина праздничные блюда для новогоднего стола будут приготовлены из полезных и здоровых фермерских продуктов. Также эксперты изучили декабрьский спрос на фермерскую продукцию на платформе Своё Родное и выяснили, что встреча 2024 года не обойдется без органического мяса, рыбы и морепродуктов, пирожных и тортов из экопекарен. А ещё опрос помог составить рейтинг любимых новогодних блюд россиян.

Выращенные на родной земле

Практически половина (49%) респондентов в опросе РСХБ признались, что для них важно, чтобы новогоднее меню было приготовлено из полезных и свежих продуктов, поэтому они отдают предпочтение исключительно фермерским продуктам питания.

Россельхозбанк определил популярные категории заказов и предзаказов фермерской продукции на специализированной платформе Своё Родное. Исследование показало, что по сравнению с осенним периодом в декабре 2023 года первую тройку самых востребованных категорий составили органические продукты (рост заказов в 4 раза), рыба и морепродукты (в 3 раза), сладости (в 2 раза).

Россияне планируют побаловать семью и друзей праздничными блюдами из органического мяса, овощей и фруктов, а также сырами и молочной продукцией. Второе место по спросу занимают рыба, икра и прочие морепродукты. Эксперты отмечают повышенный интерес покупателей к пирожным и тортам из экопекарен, приготовленным из натуральных ингредиентов.

«Россияне ценят главные преимущества фермерской продукции – большое разнообразие вкусов, натуральность и экологичность производства. В 2023 году количество заказов фермерской продукции на нашем маркетплейсе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Органические и экопродукты становятся настоящими фаворитами и вырываются в лидеры по спросу среди жителей нашей страны», – отмечает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Любимые новогодние блюда россиян

РСХБ провел предпраздничный опрос и выяснил, какое блюдо у жителей нашей страны является главным гастрономическим новогодним атрибутом.

Первое место в гастрономическом рейтинге ожидаемо занял салат оливье. 39% респондентов считают это блюдо главой праздничного стола. 33% голосов набирает традиционное русское блюдо – селедка под шубой.

14% россиян признали, что не представляют застолье без горячего – запечённого мяса или птицы, 11% респондентов отдают предпочтение закускам – бутерброды с рыбой или икрой, 3% опрошенных затруднились назвать главное новогоднее блюдо и выбрали ответ «другое».

Что еще покупали россияне в 2023 году у фермеров?

По итогам 2023 года количество заказов, сделанных россиянами на платформе Свое Родное, увеличилось на 100% по сравнению с прошлым годом. В текущем году к маркетплейсу подключилось более 700 новых фермеров, сейчас количество продавцов натуральной продукции превышает 11,5 тыс. – они продают натуральные домашние продукты во всех регионах России.

За год суммарная выручка фермеров на Своем Родном выросла на 150% по сравнению с прошлым годом. Средний чек покупки на маркетплейсе составил 2 680 рублей.

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