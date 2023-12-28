Псковский омбудсмен и областной прокурор обсудили защиту прав жителей региона

12:26, 28 декабря 2023, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов обсудили вопросы обеспечения и защиты прав граждан в регионе. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Дмитрий Шахов познакомил прокурора области с ежегодным докладом о соблюдении прав человека, а также поблагодарил сотрудников областной прокуратуры за эффективное взаимодействие и активную защиту прав граждан, в том числе и в период частичной мобилизации. Участники встречи также согласовали вручение заслуженных наград ко Дню прокурорского работника.

Участники встречи также обсудили меры профилактики правонарушений и защиты прав граждан в обращении с коммунальными отходами, работе управляющих компаний, обеспечения законности деятельности правоохранительных органов при осуществлении уголовного преследования и защите прав потерпевших. Также Андрей Мошков и Дмитрий Шахов обсудили соблюдение на территории Псковской области природоохранного законодательства, прав граждан на пользование объектами культурного наследия, социальных и экономических прав.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам обеспечения социальных гарантий для семей участников специальной военной операции, организации прокурорского контроля в этой сфере и дополнительному взаимодействию с уполномоченным по правам человека и государственным фондом «Защитники Отечества».