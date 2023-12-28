«Бал чемпионов» Псковской области состоится 29 декабря

12:38, 28 декабря 2023, ПАИ

«Бал чемпионов» Псковской области состоится 29 декабря, сообщила корреспонденту ПАИ врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова.

Всего на традиционном ежегодном мероприятии наградят 253 спортсмена.

«Статус награждаемых разный: от победителей всероссийских соревнований до призёров чемпионатов мира. Поэтому на заседании общественного совета при комитете по спорту Псковской области было принято решение, что в рамках «Бала чемпионов» пройдёт чествование спортсменов в номинации «За высокие достижения в спорте». Это победители, призёры или участники чемпионатов мира, Европы, первенства мира или Европы, Кубка мира или Европы, победители, призёры чемпионата России – это спортсмены, преимущественно члены сборной страны. И в номинации «Сильные духом» – победители, призёры международных соревнований, чемпионата России, Кубка России по спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья», – сообщила собеседница ПАИ.

Также в рамках дополнительного мероприятия спортсменов традиционно наградят в номинациях: «За волю к победе», «Мужская команда», «Женская команда», «Дебют года», «Лучшее освещение спортивного события», «Спортивное событие года», «За многолетний вклад в развитие спорта». Среди награждаемых – победители и призёры всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов Северо-Западного федерального округа.

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