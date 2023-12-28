Более миллиона рублей передал великолучанин мошенникам

15:53, 28 декабря 2023, ПАИ

Более миллиона рублей передал великолучанин мошенникам, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Великолучанину позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что злоумышленники пытаются снять деньги с его счёта в банке. Для того чтобы сберечь деньги, мужчине сказали перевести их на «безопасный счёт». Великолучанин передал мошенникам более миллиона рублей.

Кроме того, великолучанке позвонила мошенница и представилась сотрудником оператора сотовой связи. Женщину уверили в том, что её аккаунт на портале «Госуслуги» взломан и злоумышленники пытаются похитить деньги. Введённая в заблуждение великолучанка сняла свои деньги, оформила кредит и перевела по указанным реквизитам. Женщина лишилась почти 150 тысяч рублей.

По двум фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.