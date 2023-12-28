Шоумен Михаил Черкасов стал гостем программы «Минкульт»

14:16, 28 декабря 2023, ПАИ

Шоумен и ведущий Михаил Черкасов стал гостем программы «Минкульт» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 декабря.

Как написать интересный и грамотный вопрос для квиза? Что нужно знать, когда придумываешь игры на эрудицию? Насколько образ ведущего влияет на его аудиторию? Как побороть страх публичного выступления? Сколько мероприятий может провести ведущий за сутки?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт».