Вера Кондратьева исполнила мечту семилетней девочки из Великих Лук

15:44, 28 декабря 2023, ПАИ

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева исполнила желание семилетней девочки из Великих Лук в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Всё ближе Новый год. И благодаря региональной акции «Ёлка желаний» эти дни наполнены волшебством для детей, которым в силу обстоятельств чудеса нужны особенно. Я тоже присоединилась к этой акции», – отметила Вера Кондратьева.

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Мечтой семилетней Марины была кукольная коляска, которую ей подарила глава Пыталовского округа.

«Мечты детей должны сбываться, и нам, взрослым, необходимо делать всё, чтобы это происходило не только в праздничные дни, но и в будние», – заключила Вера Кондратьева.