Две новогодние премьеры представил зрителям Псковский театр драмы

15:35, 28 декабря 2023, ПАИ

Две новогодние премьеры представил зрителям Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина: «Пиратский Новый год» и «Фламенко». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

С 27 декабря по 8 января театр проводит детские утренники: дети встречаются у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, затем отправляются на спектакль «Пиратский Новый год». Его поставил псковский режиссер Александр Суховский по пьесе Дамира Салимзянова. В образах пиратов выходят к зрителям Линда Ахметзянова, Максим Плеханов и Андрей Ярославлев; Анна Шуваева – Пиранья; Дед Мороз – Роман Сердюков. В спектакле также заняты студенты колледжа искусств: Эвелина Миролюбова (Снегурочка), Ульяна Гноевая (Мортиша), Олег Григорьев (Эскимоська), Александр Петровский (Скелет).

«Вчера с удовольствием посмотрели новогоднюю постановку нашего любимого театра! «Пиратский Новый год» – это взрыв положительных эмоций! Понравилось абсолютно всё: великолепные декорации, потрясающая игра актеров, очень интересные шутки! Дочке больше всех понравился Эскимоська. Всем рекомендую к просмотру!» – поделились родители маленьких зрителей.

27 декабря первые зрители посетили музыкально-поэтический вечер «Фламенко» (12+). Гитарист Иван Федоров, перкуссионист Ярослав Погодин, басист Михаил Иванов и клавишник Борис Федотов знакомят публику с этим музыкальным направлением, а заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин – с шедеврами испаноязычной поэзии.

«Душа отдохнула. Музыка прекрасна. Музыканты — виртуозы! Стихи испанских поэтов читали Надежда Чепайкина и Анатолий Кузьмин. Браво! Создали прекрасное настроение! Слушала бы и слушала…» – делятся в соцсетях зрители.

Билетов на премьерные спектакли уже не осталось, единичные места с 27 декабря по 8 января могут освободиться в случае возвратов. Музыкально-поэтический вечер «Фламенко» останется в репертуаре театра, поэтому посетить его можно будет 31 января, 14 и 15 февраля.

Актуальная афиша представлена на сайте Псковского театра драмы.