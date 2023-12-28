Псковские следователи поздравили детей-сирот с наступающими праздниками

17:18, 28 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области посетили воспитанников городского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, накануне новогодних праздников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Дети рассказали гостям подготовленные стихи и спели песни. Сотрудники Следственного управления поздравили их с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, а также вручили подарки.

В завершение встречи сотрудники Следственного управления пожелали воспитанникам городского Центра помощи детям успехов в учёбе.

Ранее, сообщалось, что три детских мечты с «Ёлки желаний» в Кремле исполнит Михаил Ведерников.