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Итоги фестиваля кибер- и фиджитал-спорта подвели в Великих Луках

Подведены итоги фестиваля кибер- и фиджитал-спорта «Кубок Деда Мороза», который прошёл в Великих Луках 23 декабря. Об этом сообщает Luki-News.

Итоги фестиваля кибер и фиджитал-спорта подвели в Великих Луках. Фото: Luki-News

Около 200 спортсменов стали участниками фестиваля. Соревнования прошли по шести дисциплинам: футбол, баскетбол, смешанные единоборства, армрестлинг, Counter-Strike и Dota 2.

«Завлекаем ребят из города, чтобы было чем заниматься, к чему-то стремиться, сопернический дух чтобы появлялся. Спортсменов у нас в городе много, киберспортсменов мало, а общее количество молодёжи достаточное. Их надо объединять, чтобы они друг друга знали, друг с другом дружили и это формировало общее комьюнити», – рассказал соорганизатор фиджитал-турнира Андрей Лунёв.

Большинство участников впервые приняли участие в турнире по фиджитал-спорту. «Без опыта сложно, но проиграл с минимальным отрывом. Сейчас, надеюсь, догоним в реальном времени. Полезно совмещать киберреальность и наш живой мир», – поделился участник турнира Артём Григорьев.

В конце фестиваля в поединке по правилам армрестлинга Дед Мороз одержал победу над Сантой.

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