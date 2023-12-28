Михаил Ведерников: Псковщина вносит принципиально важный вклад в развитие всех сфер жизни страны

17:46, 28 декабря 2023, ПАИ

Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Псковской области прошла в правительстве региона сегодня, 28 декабря, передает корреспондент ПАИ.

В зале собрались сотрудники здравоохранения, транспорта, самоуправления, архива, полиции, МЧС и другие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с приветственным словом к присутствующим.

«Год был непростой, символический, и совсем недавно мы отметили 30-летие со дня принятия конституции в Российской Федерации. Безусловно, все её нормы обеспечили нам возможность жить в сильном и свободном государстве, строить будущее нашей страны и будущее наших детей. Эти нормы гарантировали нам бесплатное школьное образование и медицинскую помощь, защиту детства, отцовства и материнства, права человека и сохранения природных ресурсов и богатства. И все это находит прямое отражение в жизни нашего общества. Наиболее яркий пример – это национальные проекты, инициированы нашим президентом Владимиром Путиным», – отметил Михаил Ведерников.

В Псковской области с 2019 года построено четыре школы и 17 детских садов, обновлено оборудование медицинских организаций, создано 140 точек роста и 12 модельных библиотек, запущено в работу 111 ФАПов, благоустроено 160 дворов и территорий. Кроме того, в области провели огромную работу по обеспечению защиты окружающей среды, подчеркнул глава региона.

«И это прямое отражение и реализация тех ценностей, которые прописаны в конституции и которые защищают наш интерес», – сказал Михаил Ведерников.

Также глава региона отметил вклад каждого присутствующего в развитие страны. «Я от всего сердца благодарю вас за трудолюбие, самоотдачу, за стремление внести свой вклад в развитие нашей Псковской области, нашей страны. Рад, что в нашем регионе работают талантливые, неравнодушные, целеустремленные люди. Уверен, что мы сделаем все, чтобы Псковская область и наша страна процветала и развивалась. Наград сегодня очень много, и это говорит о том, что Псковщина, как и всегда это было в истории, вносит принципиально важный вклад в развитие всех сфер жизни нашей большой и дружной страны. Поздравляю вас!» – сказал он.