Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Псковщина вносит принципиально важный вклад в развитие всех сфер жизни страны

Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Псковской области прошла в правительстве региона сегодня, 28 декабря, передает корреспондент ПАИ.

В зале собрались сотрудники здравоохранения, транспорта, самоуправления, архива, полиции, МЧС и другие.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с приветственным словом к присутствующим.

«Год был непростой, символический, и совсем недавно мы отметили 30-летие со дня принятия конституции в Российской Федерации. Безусловно, все её нормы обеспечили нам возможность жить в сильном и свободном государстве, строить будущее нашей страны и будущее наших детей. Эти нормы гарантировали нам бесплатное школьное образование и медицинскую помощь, защиту детства, отцовства и материнства, права человека и сохранения природных ресурсов и богатства. И все это находит прямое отражение в жизни нашего общества. Наиболее яркий пример – это национальные проекты, инициированы нашим президентом Владимиром Путиным», – отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников: «Псковщина, как и всегда это было в истории, носит принципиально важный вклад в развитие всех сфер жизни нашей большой и дружной страны».

В Псковской области с 2019 года построено четыре школы и 17 детских садов, обновлено оборудование медицинских организаций, создано 140 точек роста и 12 модельных библиотек, запущено в работу 111 ФАПов, благоустроено 160 дворов и территорий. Кроме того, в области провели огромную работу по обеспечению защиты окружающей среды, подчеркнул глава региона.

«И это прямое отражение и реализация тех ценностей, которые прописаны в конституции и которые защищают наш интерес», – сказал Михаил Ведерников.

Также глава региона отметил вклад каждого присутствующего в развитие страны. «Я от всего сердца благодарю вас за трудолюбие, самоотдачу, за стремление внести свой вклад в развитие нашей Псковской области, нашей страны. Рад, что в нашем регионе работают талантливые, неравнодушные, целеустремленные люди. Уверен, что мы сделаем все, чтобы Псковская область и наша страна процветала и развивалась. Наград сегодня очень много, и это говорит о том, что Псковщина, как и всегда это было в истории, вносит принципиально важный вклад в развитие всех сфер жизни нашей большой и дружной страны. Поздравляю вас!» – сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Что помогает придумывать интересные вопросы для квиза, рассказал эксперт
28 декабря 2023

Губернатор наградил государственными и региональными наградами отличившихся псковичей
28 декабря 2023

Михаил Ведерников: Псковщина вносит принципиально важный вклад в развитие всех сфер жизни страны
28 декабря 2023

«Кабинет купца Поганкина» открыли в Поганкиных палатах
28 декабря 2023

Псковские следователи поздравили детей-сирот с наступающими праздниками
28 декабря 2023

Топ-3 тем для новогодних квизов назвал псковский шоумен
28 декабря 2023

Псковичи утепляют барсиков на улицах города
28 декабря 2023

Вера Кондратьева исполнила мечту семилетней девочки из Великих Лук

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...