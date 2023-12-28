Выставка «Изборская синематека» откроется в августе 2024 года

18:40, 28 декабря 2023, ПАИ

Выставка «Изборская синематека» откроется в музее-заповеднике «Изборск» в августе 2024 года накануне Дня российского кино. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«Изборская крепость и её живописные окрестности как уникальные съёмочные локации начали привлекать советских кинематографистов с начала 1960-х годов. В разные годы в Изборске и его округе было снято более 30 фильмов. Отдельная яркая страница в истории Изборска – съёмки в 1965 году исторического фильма «Андрей Рублёв», которые проходили в Изборской крепости, изображавшей город Владимир. Сегодня эта кинокартина Андрея Тарковского входит во все известные списки признанных шедевров мирового кинематографа», – подчеркнули в пресс-службе музея.

В усадьбе купца Белянина сохранилась комната, в которой летом и осенью 1965 года снимал угол молодой тогда Андрей Тарковский. Сейчас в комнате разместилась небольшая экспозиция, посвящённая этому эпизоду в биографии режиссёра. Кинооператором фильма был мастер Вадим Юсов, научным консультантом – искусствовед и реставратор Савва Ямщиков.

В фондах музея-заповедника «Изборск» хранится 30 негативов фотографий, сделанных на съёмках фильма Тарковского псковским архитектором-реставратором и фотохудожником Борисом Скобельцыным. Кроме профессионального кинематографа выставка представит почти забытую историю любительской кинофотостудии «Славянка», функционировавшей в Изборске в 1960–80-х годах.