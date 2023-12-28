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Общество

Губернатор наградил государственными и региональными наградами отличившихся псковичей

Государственные, региональные и ведомственные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер в рамках торжественной церемонии сегодня, 28 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Ведомственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер
    Фото: ПАИ
  • Ведомственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер
    Фото: ПАИ
  • Ведомственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер
    Фото: ПАИ
  • Ведомственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер
    Фото: ПАИ
  • Ведомственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер
    Фото: ПАИ
  • Ведомственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер
    Фото: ПАИ
  • Ведомственные и региональные награды вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников отличившимся сотрудникам различных сфер
    Фото: ПАИ

В частности, двух военнослужащих наградили медалью «За отвагу» и медалью Жукова. Кроме того, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» вручили советнику при ректорате Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Владимиру Морозову.

Также глава региона вручил медаль Луки Крымского врачу Псковской городской больницы Николаю Васильеву, главному врачу детского санатория «Гороховое озеро» Сергею Григорьеву, медицинской сестре Псковской городской больницы Юлии Григорьевой, врачу Псковской областной клинической больницы с декабря 2004 по сентябрь 2023 год Сергею Калашникову, врачу Псковской областной клинической больницы Константину Рагозину и главному врачу Пушкиногорской межрайонной больницы Леониду Солонухину.

Звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» получил оператор заправочных станций базы топлива станции Дно Санкт-Петербургского отдела материально-технического обеспечения Октябрьской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Игорь Портнов.

Помимо того, почётной грамоты президента Российской Федерации удостоен заместитель начальника управления – начальник отдела территориальной обороны, взаимодействия с органами военного управления, воинскими частями и соединениями управления специальных программ правительства Псковской области Геннадий Тотров.

Также почётную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации получила заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Анна Бударина.

Ещё благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации получила начальник управления проектной деятельности правительства Псковской области Ольга Татаринова и заместитель директора по учебно-методической работе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма» Марина Чернова.

Также были вручены ведомственные награды и награды Псковской области. Всего наградили более 50 человек. А ещё шести школьникам глава региона вручил паспорта Российской Федерации.

«Дорогие друзья, ещё раз поздравляю всех с наградами, предстоящими новогодними праздниками. Хочу пожелать, чтобы все были здоровы, всегда царила любовь, взаимопонимание, чтобы было благополучие, и чтобы мы как можно скорее победили. Поздравляю вас», – заключил Михаил Ведерников.

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