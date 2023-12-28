Мать троих детей напала на мужа с ножом в Стругокрасненском районе

19:08, 28 декабря 2023, ПАИ

Жительница Стругокрасненского района напала на мужа с кухонным ножом, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что в квартире многоквартирного дома в деревне Цапелька Стругокрасненского района между супругами разгорелся конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в области груди слева.

Суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, среди которых наличие инвалидности, троих детей на иждивении, а также противоправное поведение потерпевшего, и назначил виновной наказание по статье 111 УК РФ в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор суда вступил в законную силу.