Новогодняя ёлка зажглась на берегу Смолинского озера в Палкино

20:32, 28 декабря 2023, ПАИ

Новогодняя ёлка зажглась в Детском парке на берегу Смолинского озера в Палкино, сообщает газета «Льновод».

«По необычному маршруту шли сегодня с утра на работу и в школу палкинцы. А причиной тому новая инсталляция в виде ёлочки в Детском парке. Должное внимание уделяют жители районного центра и главной ёлке посёлка, любуясь её красотой, пушистостью, натуральностью и нарядами. А дальше спешат рассмотреть новинку», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в следующем году на территории парка возле Смолинского озера заменят брусчатку и установят малые архитектурные формы. Кроме того, в Палкинском районе планируют развивать экотуризм.