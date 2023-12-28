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Эксперт назвал основные ошибки при установке новогодней ёлки

Пять основных ошибок при установке новогодней ёлки перечислил агроном Пётр Синьковский в беседе с газетой «АиФ».

Эксперт назвал основные ошибки при установке новогодней ёлки. Фото: ПАИ

Первая серьёзная ошибка – заносить дерево с улицы сразу в помещение. Если ель внести в тепло сразу после мороза, из-за перепада температур она долго не простоит. Поэтому эксперт рекомендует сначала подготовить дерево к теплу, например подержать его в коридоре или на балконе, а затем уже ставить в комнате.

Вторая ошибка – применение обычных крестовин или опор. Ёлка проживёт намного дольше, если поместить её в ёмкость с влажным субстратом. Хороший вариант – большое ведро со смесью опилок и прокалённого песка. При этом погружать ствол просто в воду не стоит, толку от этого будет мало, говорит эксперт.

При помещении дерева в субстрат необходимо спилить два-три сантиметра ствола, иначе весь полезный эффект сойдёт на нет.

Четвёртая ошибка – выбор места для ёлки. Дерево нельзя ставить ни вблизи источников тепла, ни на сквозняке.

Пятая ошибка связана с украшениями. Не нужно украшать дерево гирляндами с лампами накаливания, поскольку они сильно греются и могут повредить внешний вид ёлки.

Ранее россияне, и в частности псковичи, рассказали о своих любимых новогодних традициях. Сообщалось также, что менее половины горожан соблюдают новогодние ритуалы и приметы. Псковичи рассказали и о нелюбимых предновогодних делах.

Напомним, в магазинах назвали наиболее популярные предметы новогоднего декора у россиян. Кроме того, выяснилось, что жители РФ увеличили траты на новогодние украшения.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.

Напомним, что Псковский городской молодёжный центр приглашает всех желающих на ряд мероприятий в рамках Рождественского фестиваля. Мероприятия проходят с 14 декабря текущего года по 16 января 2024 года.

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