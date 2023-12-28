Эксперт назвал основные ошибки при установке новогодней ёлки

21:15, 28 декабря 2023, ПАИ

Пять основных ошибок при установке новогодней ёлки перечислил агроном Пётр Синьковский в беседе с газетой «АиФ».

Первая серьёзная ошибка – заносить дерево с улицы сразу в помещение. Если ель внести в тепло сразу после мороза, из-за перепада температур она долго не простоит. Поэтому эксперт рекомендует сначала подготовить дерево к теплу, например подержать его в коридоре или на балконе, а затем уже ставить в комнате.

Вторая ошибка – применение обычных крестовин или опор. Ёлка проживёт намного дольше, если поместить её в ёмкость с влажным субстратом. Хороший вариант – большое ведро со смесью опилок и прокалённого песка. При этом погружать ствол просто в воду не стоит, толку от этого будет мало, говорит эксперт.

При помещении дерева в субстрат необходимо спилить два-три сантиметра ствола, иначе весь полезный эффект сойдёт на нет.

Четвёртая ошибка – выбор места для ёлки. Дерево нельзя ставить ни вблизи источников тепла, ни на сквозняке.

Пятая ошибка связана с украшениями. Не нужно украшать дерево гирляндами с лампами накаливания, поскольку они сильно греются и могут повредить внешний вид ёлки.

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