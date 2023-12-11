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Общество

Россияне увеличили траты на новогодние украшения

Россияне в ноябре-декабре этого года в среднем тратили на одну покупку ёлочных игрушек 377 рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании «Платформа ОФД», которое приводит РИА Новости.

Средний чек россиян на покупку елочных игрушек за год вырос на 17%. Фото: ПАИ

При это аналитики отмечают, что, как и в прошлом году, покупатели отдавали предпочтение товарам экономсегмента: готовым наборам на одну елку из пластиковой основы по цене 300-400 рублей. В качестве декора россияне чаще всего выбирали наборы шаров, а из более дорогого сегмента популярностью пользовались светящиеся сувениры и светодиодные олени. Также жители страны обращали внимание на звезды в наборах и игрушки в виде Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

В ценовой категории от одной до трёх тысяч рублей активно покупали настольные сувениры в виде новогодних композиций, чаще с подсветкой на батарейках, которые также можно безопасно поставить под елку. В более дорогой ценовой категории лидировали светодиодные фигуры оленей и других животных.

Помимо увеличения среднего чека увеличилось и число покупок: на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным исследований, на цену елочных игрушек повлияла высокая импортная цена лака и краски, а также сезонность продаж.

Ранее псковичи рассказали, что хотят изменить в своей жизни в новом году. 54 % жителей города также поделились, что подведут личные итоги уходящего года. Новогодние огоньки 31 декабря включит для фона каждый третий пскович, а каждый третий работодатель в Пскове проведёт новогодний корпоратив в ресторане.

Отмечалось также, что подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 89 % псковских работодателей.

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