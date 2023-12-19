Наиболее популярные предметы новогоднего декора у россиян назвали в магазинах
Наиболее популярные предметы новогоднего декора у россиян назвали в магазинах, об этом сообщает РИА Новости.
Самыми популярными новогодними украшениями у россиян в конце 2023 года стали искусственные ёлки, гирлянды, ёлочные игрушки и свечи. Кроме того, интерес вызывают фигурки драконов – символа предстоящего года.
Отмечается спрос на интерьерные наклейки, ёлочные игрушки в стиле ретро и шары красного, золотого и синего цветов, а также новогодние гирлянды в виде домиков.
В магазинах подчеркнули, что в этом году россияне купили в полтора раза больше гирлянд, в два раза больше ёлочных украшений и искусственных ёлок.
Ранее сообщалось, что россияне увеличили траты на новогодние украшения.
Роспотребнадзор: В каждой третьей школе в Псковской области не проводится термометрия
Реставраторы начали устройство медной кровли в Савво-Крыпецком монастыре в Псковском районе
Семейный ансамбль из Пушкиногорского района стал победителем хорового конкурса в Пскове