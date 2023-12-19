Наиболее популярные предметы новогоднего декора у россиян назвали в магазинах

09:57, 19 декабря 2023, ПАИ

Наиболее популярные предметы новогоднего декора у россиян назвали в магазинах, об этом сообщает РИА Новости.

Самыми популярными новогодними украшениями у россиян в конце 2023 года стали искусственные ёлки, гирлянды, ёлочные игрушки и свечи. Кроме того, интерес вызывают фигурки драконов – символа предстоящего года.

Отмечается спрос на интерьерные наклейки, ёлочные игрушки в стиле ретро и шары красного, золотого и синего цветов, а также новогодние гирлянды в виде домиков.

В магазинах подчеркнули, что в этом году россияне купили в полтора раза больше гирлянд, в два раза больше ёлочных украшений и искусственных ёлок.

Ранее сообщалось, что россияне увеличили траты на новогодние украшения.