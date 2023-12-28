Облачность и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 29 декабря

20:58, 28 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 29 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ночью пройдёт небольшой снег, утром и днём – осадки в виде мокрого снега, местами с дождём. На дорогах возможна гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -1 до -4 градусов, днём – от 0 до +4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.