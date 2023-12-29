Год в бонусе: клиенты СберСпасибо могут узнать персональные итоги

07:42, 29 декабря 2023, ПАИ

К концу 2023 года программа лояльности «СберСпасибо» объединила 76 млн человек. Специально для них в компании подготовили персональную статистику: каждый клиент узнает, как много приятных бонусов принёс ему этот год. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

На странице с персональными итогами активным участникам программы лояльности показывают, сколько бонусов они накопили за весь 2023 год и сколько рублей сэкономили, расплачиваясь ими. Ещё в разделе есть данные о том, сколько покупок совершено по картам Сбера и какая их часть была с использованием бонусов. Ещё из карточек можно узнать, какой партнёр начислил больше всего кешбэка, а где клиент, наоборот, предпочитал тратить бонусы.

Участники программы лояльности, которые пока не успели в полной мере оценить её возможности, увидят общую для СберСпасибо статистику.

«Говорят, что «спасибо» в карман не положишь. Но наша статистика показывает обратное: миллиарды бонусов, 204,7 млн покупок с их использованием, 333 партнёра, у которых можно списывать бонусы, и плюс 10,6 млн новых пользователей в 2023 году. 76 млн клиентов СберСпасибо убедились в том, что «спасибо» – это не только про благодарность, но и про выгоду, удобство и возможности. Уверена, 2024 год станет ещё более щедрым на бонусы и приятные сюрпризы. А пока самое время подвести итоги, похвалить себя и сделать шаг в ещё один новый год, который мы по традиции проведём вместе», – отметила директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Екатерина Звонова.