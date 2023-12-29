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Общество

Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбером

Сбер и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом ПАИ сообщили в финансовой компании.

Фото: пресс-служба Сбера

Главная цель соглашения – внедрение передовых технологий и сервисов для повышения качества жизни в Новгородской области.

«В этом году Великий Новгород вошёл в топ-15 российских городов по устойчивому развитию и получил наивысшую ESG-оценку. Со своей стороны, мы при поддержке регионального правительства повышаем благополучие территории через развитие инноваций в разных сферах. Например, в 2023 году Новгородская область стала первой в СЗФО, где открылся кампус «Школы 21» – здесь можно бесплатно получить навыки в сфере IT. Кроме того, Сбер финансирует строительство университетского кампуса в Великом Новгороде на 4000 мест. Это один из первых образовательных ГЧП-проектов в стране. А на площадке особой экономической зоны «Новгородская» мы запустили проект по производству умных девайсов от Сбера. Всё это в итоге работает на экономику региона, появление новых рабочих мест, повышение уровня благополучия людей», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Сбер – это не только банк, но и работа с новыми технологиями и наукой, подчеркнул губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «В Новгородской области открыта передовая «Школа 21», и новгородцы с удовольствием там учатся. Мы приглашаем молодёжь со всей страны в этот проект», – сказал он.

В павильоне №2 ВДНХ находится большая экспозиция Сбербанка, которая занимает 2100 квадратных метров. Она состоит из 10 залов и работающих офисов, которые предоставляют банковские услуги, представлена история банка и его современные технологичные разработки. Интерьеры исторического зала воссоздали по эскизам 1954 года. Там можно увидеть кассовые аппараты, печатную машинку, сберкнижки и многое другое. В современном офисе акцент сделан на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте.

«Школа 21» – это образовательный проект Сбера, который дает возможность всем желающим старше 18 лет бесплатно получить образование и востребованную профессию в сфере IT. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий. В России работают уже шесть кампусов, в них учится более 4,7 тысячи человек из 70 регионов России. Запланировано открытие кампусов ещё в 16 городах. Все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, 100% трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

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