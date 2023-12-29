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Общество

Правительство попросили ослабить требования к самозанятым таксистам

Самозанятые таксисты просят правительство освободить их от ежедневного прохождения технических и медицинских осмотров. Своё письмо объединение самозанятых таксистов направило премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Фото: ПАИ

Обязанность ежедневно проходить медосмотр появилась у водителей такси в сентябре этого года с принятием соответствующего закона.

Если с самозанятых водителей не снять требование по обязательным осмотрам, в 2024 году до 2 млн подобных работников могут уйти из отрасли, предупреждают общественники. Всего в такси сейчас работают 2,5 млн человек на личных автомобилях, они выполняют 63% заказов в целом по стране, говорится в письме. Если не убрать барьер для самозанятых, объем поездок в такси в целом по стране снизится на 90%, а их стоимость в пиковые часы увеличится в 10–12 раз, предупреждает объединение самозанятых.

Ранее сообщалось, что в Псковской области принят отдельный закон, регулирующий работу такси в регионе. Так, к примеру, за правительством закреплено право устанавливать дополнительные требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве легкового такси, а также вводить меры господдержки перевозчиков для их стимулирования использовать работающие на газомоторном топливе автомобили и осуществлять перевозки пассажиров из числа инвалидов и многодетных семей и иных категорий граждан.

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