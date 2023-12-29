Говорящая собачка из Пскова поздравила всех с Новым годом
Говорящая собака по кличке Ханна из Пскова поздравила всех с Новым годом. Видео с поздравлением в своих соцсетях опубликовала хозяйка собаки.
Стаффордширский терьер вновь покорил аудиторию своим умением разговаривать и в этот раз поздравил всех с Новым годом.
В комментариях под видео люди удивляются таланту Ханны и выражают искреннюю любовь к ней. «Это можно слушать бесконечно!», «Самое чудесное видео в последнее время», «Какая же хорошенькая, воспитанная и умная собака», – пишут подписчики собаки.
Напомним, Ханна стала всемирной интернет-звездой благодаря своему умению перевоплощаться и выполнять нестандартные команды.
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