Сквозь тернии к звездам. Главные события 2023 года глазами экспертов

11:35, 29 декабря 2023, ПАИ

2023 год подходит к концу. По наши субъективным журналистским ощущениям, год этот оказался крайне интенсивным и богатым на события и явления. Плотность событийного ряда, кажется, повышается теперь ежегодно.

Традиционно с помощью экспертов Псковское агентство информации выделило из сотен десять самых важных событий и явлений 2023-го.

Но прежде, чем перейти к ним, давайте посмотрим, какие события занимали лидирующие места в наших ежемесячных обзорах «Главных событий» в течение всего года.

ТОП 5

5-е место Налет беспилотников на аэропорт Пскова

Налет дронов на псковский аэропорт стал темой для региона чувствительной. В первую очередь, с точки зрения отстраивания алгоритмов поведения на ситуацию простых жителей. Напомним, многие из них в ночь налета начали снимать и постить видео, фото в соцсети, в личных переписках — по сути давая врагу информацию о происходящем в режиме реального времени.

После значительная часть информационной работы, связанной с последствиями налета на аэропорт Пскова, была посвящена объяснению правил поведения во время подобных инцидентов.

Михаил Ведерников во время ЧП выступил основным верифицированным источником информации. О том, что люди доверяют ему, говорит резко выросшее число подписчиков в Телеграм-канале главы региона.

Атаки больше не повторялись, но это не значит, что готовыми к ним быть не надо. наоборот, налет вражеских дронов сплотил псковичей. Как один из маркеров этого: резкий приток участников отрядов «Дружина» по всей Псковской области. Еще один маркер – психологический: любой дрон в воздухе теперь вызывает у жителей мотивированное чувство опасности – и звонок в правоохранительные органы. Напомним здесь, что полеты беспилотников, в том числе для видеосъемки в Псковской области запрещены и возможны лишь по отдельному специальному разрешению.

4-е место. Смена главы Псковской митрополии

В октябре стало известно, что митрополит Тихон отправляется на служение в Крым. И хотя слухи про это ходили довольно долго, а на встрече с участниками одной из смен на форуме «Истоки» глава региона Михаил Ведерников и вовсе сказал, что это могло произойти «и год, и два назад», новость для очень многих стала действительно неожиданной. Владыку в Псковской области полюбили. Не потому, что он много сделал для восстановления храмов, Псково-Печерского монастыря, преображения Печор. А за открытость и искренность. Кто-то, кто до этого не знал митрополита Тихона, прочел его «Несвятых святых» и по-новому взглянул на него.

В эфире «Оглавления» на радиостанции «Серебряный дождь» председатель областного Собрания Александр Котов, отвечая на вопрос о самой большой потере уходящего года, сказал: уход митрополита Тихона.

Но, слава Богу, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон никуда не ушел, он остался в Псковской области – мыслями и делами. В декабре в Печорах открылся еще один памятник – Михаилу Архангелу, который когда-то замыслил поставить в городе владыка.

Награждение владыки Тихона званием «Почетный гражданин Псковской области» стало признанием светских властей и общества вклада митрополита в возрождение материального и нематериального духовного наследия региона.

Возглавивший Псковскую митрополию митрополит Арсений, прибыв в Псков, начал активно входить в курс дел. Конечно, он не похож на митрополита Тихона, да и не должен. Воцерковленные псковичи отмечают, что владыка Арсений знакомится с приходами, проводит встречи, как это принято говорить в пиаре, с разными целевыми группами. Среди этих встреч пока не было общения с журналистами, но надеемся, все впереди.

3-е место. Празднование 550-летия Печор

Юбилей Псково-Печерского монастыря и Печор стали одной из реперных точек в преображении этого города. Но это если мыслить категориями только одного конкретного географического места. Де факто юбилей стали событием федерального масштаба. И вопрос не в количестве Очень Важных Персон, которые приехали на юбилей в августа. А в том внимании, которое удалось в «привязке» к юбилею обратить на проблемы Печор и сколько средств (речь идет о миллиардах рублей) привлечь на их решение.

Тут важно напомнить, что средства на реставрационные работы, связанные с Псково-Печорским монастырем, были привлечены не государственные: это была помощь меценатов и деньги, заработанные самой обителью.

Работы в Печорах еще не завершились, предстоят они и в 2024 году, но уже сейчас в городке на западном форпосте России на глазах проявляется его красота, долгое время спрятанная под пылью десятилетий.

2-е место. Образование первых восьми муниципальных округов

2023 год стал успешным для первого витка муниципальной реформы. Хотя слово «реформа» в данном случае не совсем верно, поскольку создавая муниципальные округа в Псковской области (как и во многих других регионах России) возвращаются к хорошему и полезному, но не забытому опыту работы местного самоуправления.

На протяжении всего года шел процесс формирования восьми муниципальных округов, от принятия их уставов до выборов депутатов окружных Собраний. С 1 января 2024 года в округах в полную силу заработают окружные администрации, а значит - заработает и принцип единоначалия. При этом в волостях продолжат работу отделы администраций округов: связь с населением не прерывается.

Важный момент: теперь финансы, поступающие в муниципалитеты, не будут тонким слоем размазываться по волостным бюджетам, не будет ситуаций «здесь дорогу уберу, а дальше не моя – волостная». И, наконец, муниципалитеты смогут участвовать и в федеральных проектах, консолидировав для софинансирования необходимые средства.

Впереди – постепенная, безболезненный «перевод» из районов в муниципальные округа и других муниципалитетов Псковской области.

1-е место. Выборы губернатора Псковской области

Михаил Ведерников в сентябре 2023 года года был избран главой Псковской области во второй раз. Характеристики избирательной кампании были уже даны не один раз. Отметим только основной момент: Ведерников был ее абсолютным и безоговорочным лидером. Нет никакой необходимости доказывать, что первую пятилетку (на самом деле, шести-) губернаторства Михаила Ведерникова пришлись непростые времена – пандемия, начало СВО. Но это ни на секунду не прерывало развитие региона, скорее даже наоборот. Тем, кто любит измерять результаты цифрами, перенаправим к бюджетному посланию главы региона, которое прозвучало на декабрьской сессии областного Собрания.

Вторая пятилетка губернаторства простой быть не обещает. Наоборот, жители Псковской области будут сравнивать с успехами и достижениями первого губернаторского срока Михаила Ведерникова.

Никаких признаков усталости от работы в команде Михаила Ведерникова эксперты ПАИ не наблюдают. Так что в новый, 2024 год Псковская область входит с качественной, наработанной базой, новыми проектами и желанием продолжить движение в число регионов-отличников.