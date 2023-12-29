38 многоквартирных домов дополнительно отремонтируют в Псковской области в 2024 году

11:09, 29 декабря 2023, ПАИ

38 многоквартирных домов дополнительно включены в краткосрочный план капремонта в Псковской области на 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального фонда капитального ремонта.

За счёт экономии средств на 2024 год дополнительно отремонтируют 39 элементов в 38 многоквартирных домах на сумму 251,147 млн рублей, в том числе в девяти домах заменят 31 лифт.

В частности, в следующем году дополнительно отремонтируют многоквартирные дома в Пскове, Великих Луках, Островском, Печорской, Порховском, Псковском и Пыталовском районах.

Кроме того, в 2024 году запланирован капремонт 54 крыш, 27 фасадов, 21 системы холодного водоснабжения, 21 системы водоотведения, 13 систем электроснабжения, девяти систем горячего водоснабжения, девяти фундаментов, семи систем теплоснабжения, трёх подвальных помещений в 143 многоквартирных домах. Также планируется заменить 75 лифтов в 24 многоквартирных домах.