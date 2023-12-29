Псковские колледжи стали победителями всероссийского конкурса

11:23, 29 декабря 2023, ПАИ

Псковские колледжи стали победителями во Всероссийском конкурсе «Лучшая модель профессионально ориентированного содержания дисциплин общеобразовательного блока с учётом профессиональной направленности образовательных программ СПО». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Конкурс проводился в рамках проекта «Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом профессиональной направленности образовательных программ СПО».

Из девяти конкурсных работ шесть стали победителями II и III степени.

Дипломы II степени получили Великолукский механико-технологический колледж (предметная область «Микробиология и химия»), Псковский агротехнический колледж (предметная область «Материаловедение»), Великолукский политехнический колледж (предметная область «Электротехника и электроника»).

Дипломов III степени удостоены Великолукский медицинский колледж (предметная область «Микробиология и химия»), Псковский политехнический колледж (предметная область «Материаловедение»), Опочецкий индустриально-педагогический колледж (предметная область «Электротехника и электроника»).