Опубликован график работы в праздничные дни Псковского центра психиатрии и наркологии

11:02, 29 декабря 2023, ПАИ

Опубликован график работы в праздничные дни Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии

Филиал «Псковский» (г. Псков, ул. Чудская, д. 4)

Неотложная наркологическая помощь и отделение медицинского освидетельствования работают круглосуточно.

Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь:

30 декабря - с 9:00 до 15:00

31 декабря - 1 января - с 9:00 до 14:00

2 января - 6 января - с 9:00 до 15:00

7 января - с 9:00 до 14:00

8 января - с 9:00 до 15:00

Филиал «Великолукский» (г. Великие Луки, ул. Сибирцева, д. 40)

Отделение медицинского освидетельствования рабоатет круглосуточно.

Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь:

30 декабря - с 9:00 до 15:00

31 декабря - 1 января - с 9:00 до 14:00

2 января - 6 января - с 9:00 до 15:00

7 января - с 9:00 до 14:00

8 января - с 9:00 до 15:00

Приемное отделение в Богданово работает круглосуточно.

4 января будут оказываться и платные услуги. Режим работы кассы: с 9:00 до 15:00. В остальные праздничные дни касса не работает.