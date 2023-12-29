Опубликован график работы в праздничные дни Псковского центра психиатрии и наркологии
Опубликован график работы в праздничные дни Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии
Филиал «Псковский» (г. Псков, ул. Чудская, д. 4)
Неотложная наркологическая помощь и отделение медицинского освидетельствования работают круглосуточно.
Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь:
30 декабря - с 9:00 до 15:00
31 декабря - 1 января - с 9:00 до 14:00
2 января - 6 января - с 9:00 до 15:00
7 января - с 9:00 до 14:00
8 января - с 9:00 до 15:00
Филиал «Великолукский» (г. Великие Луки, ул. Сибирцева, д. 40)
Отделение медицинского освидетельствования рабоатет круглосуточно.
Амбулаторная психиатрическая и наркологическая помощь:
30 декабря - с 9:00 до 15:00
31 декабря - 1 января - с 9:00 до 14:00
2 января - 6 января - с 9:00 до 15:00
7 января - с 9:00 до 14:00
8 января - с 9:00 до 15:00
Приемное отделение в Богданово работает круглосуточно.
4 января будут оказываться и платные услуги. Режим работы кассы: с 9:00 до 15:00. В остальные праздничные дни касса не работает.
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