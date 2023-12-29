Заездные карманы для автобусов сохранят в Пскове
Решение о том, нужны ли в Пскове заездные карманы для автобусов, приняли на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Большинство членов комиссии пришли к выводу, что необходимы», – отметил он.
Заездные карманы помогают предотвратить заторы на нешироких улицах города, пояснил Борис Елкин.
При этом вопросы обустройства новых заездных карманов будут обсуждать непосредственно перед реконструкцией или строительством дорог.
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