Заездные карманы для автобусов сохранят в Пскове

11:16, 29 декабря 2023, ПАИ

Решение о том, нужны ли в Пскове заездные карманы для автобусов, приняли на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Большинство членов комиссии пришли к выводу, что необходимы», – отметил он.

Заездные карманы помогают предотвратить заторы на нешироких улицах города, пояснил Борис Елкин.

При этом вопросы обустройства новых заездных карманов будут обсуждать непосредственно перед реконструкцией или строительством дорог.