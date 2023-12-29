График работы псковских городских поликлиник изменится в новогодние праздники

12:29, 29 декабря 2023, ПАИ

График работы псковских городских поликлиник изменится в новогодние праздники, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Приём дежурного врача и работа кабинетов вакцинации во взрослых и детских поликлиниках будет осуществляться 30 декабря, 2–6 января и 8 января с 9:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января дежурный врач будет принимать с 9:00 до 15:00, 7 января – с 9:00 до 14:00.

Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов будет проходить с 30 декабря по 8 января с 9:00 до 14:00, 7 января – с 9:00 до 13:00.

Врачи-специалисты (хирург, невролог, отоларинголог, офтальмолог) в городских взрослых и детских поликлиниках будут принимать 30 декабря, 2–6 января и 8 января с 9:00 до 16:00, 31 декабря и 1 января – с 9:00 до 15:00, 7 января – с 9:00 до 14:00. Плановая медицинская помощь в праздничные дни будет осуществляться по предварительной записи.