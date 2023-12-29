Ректор ПсковГУ исполнила новогоднюю мечту девочки о встрече с актёром Максимом Авериным

11:26, 29 декабря 2023, ПАИ

​Ректор ПсковГУ Наталья Ильина исполнила новогоднюю мечту десятиклассницы Марины из Пскова о встрече с актёром Максимом Авериным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Девочка Марина, записку которой с «Ёлки желаний» сняла Наталья Ильина, попросила организовать для неё встречу с известным российским актёром Максимом Авериным. Знакомство состоялось вчера в Москве в Театре сатиры. Артист встретил гостей и ответил на вопросы. Марина побывала на сцене, за кулисами театра и в гримёрке Максима Аверина. Встреча продолжилась просмотром спектакля по пьесам Лермонтова, в котором артист играет роль Арбенина.

Марина увлекается экологией. Наталья Ильина поддержала старшеклассницу и пригласила её поступать в институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ.