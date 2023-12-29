80% россиян заявили о доверии Путину

12:39, 29 декабря 2023, ПАИ

80% россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину, 77,1% в целом одобряют его деятельность. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

16,6% выразили свое недоверие Путину, а 14,6% россиян не одобряют его деятельность.

Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 54,5% респондентов, не одобряют 10%. Большинство (62,9%) россиян доверяют политику. Работу правительства России одобряют 53,7% российских граждан, не одобряют – 18%.