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Общество

Стал известен график работы Соцфонда в Псковской области в новогодние праздники

Стал известен график работы Социального фонда РФ по Псковской области в новогодние праздники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

В этом году клиентские службы СФР завершают приём 29 декабря. К стандартному графику работы они вернутся 9 января. Чтобы у псковичей была возможность обратиться за услугами во время праздников, 4 января территориальные офисы фонда проведут обслуживание по сокращенному графику.

В этот день клиентские службы в Пскове, Великих Луках, а также в районах Псковской области будут принимать граждан и страхователей с 8:30 до 17:00, в Невельском, Опочецком, Островском и Порховском районах – с 8:00 до 16:15, чтобы предоставить необходимые услуги.

Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-100-00-01 в этом году будет вести консультирование в обычном режиме до 29 декабря включительно.

Перед Новым годом центр перейдёт на сокращенный график работы: 30 декабря – с 14:00 до 17:00, 31 декабря – с 13:00 до 16:00. С 3 января до конца праздников операторы будут вести приём обращений ежедневно с 14:00 до 17:00. 9 января контакт-центр вернётся к стандартному графику.

Напомним, что получить услуги фонда в течение всех новогодних праздников можно через портал «Госуслуги». Там есть электронные сервисы практически по всем выплатам и мерам поддержки, которые предоставляет Социальный фонд России.

Клиентские службы:

30 декабря – 3 января приём не ведётся;

4 января – с 8:30 до 17:00 (Псков, Великие Луки). С 8:00 до 16:15 – Невель, Опочка, Остров, Порхов;

5-8 января приём не ведётся;

с 9 января – приём по стандартному графику.

Контакт-центр:

30 декабря с 14:00 до 17:00;

31 декабря с 13:00 до 16:00;

1-2 января консультирование не ведётся;

3-8 января с 14:00 до 17:00;

С 9 января – консультирование по стандартному графику.

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