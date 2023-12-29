От участия в мошеннических схемах предостерегают организаторы «Народного признания» голосующих

14:50, 29 декабря 2023, ПАИ

В адрес организаторов премии «Народное признание» обратились участники голосования, которые сообщили, что им начали поступать предложения о накрутке голосов за того или иного номинанта премии. Организаторы премии призывают номинантов не реагировать на подобные сообщения и быть бдительными.

Участникам может прийти подобное сообщение: «Здравствуйте! Можем помочь в конкурсе! Если интересно, пишите..». Не переходите по подозрительным ссылкам, не отправляйте мошенникам свои данные и не реагируйте на подобные уведомления.

Напомним, голосование производится по подтверждению с помощью номера телефона. Накрутка голосов за номинанта невозможна: для голосования повторно должен быть использован новый номер телефона и новое подтверждение номера из СМС. Кроме того, напомним: отдать голос за одного номинанта невозможно, обязательно нужно выбрать по одному номинанту в каждой номинации. В случае возникновения аномалий при голосовании техническая служба фиксирует их. Далее возможна остановка голосования и обнуление результатов номинанта с накруткой голосов.