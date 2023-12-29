От участия в мошеннических схемах предостерегают организаторы «Народного признания» голосующих
В адрес организаторов премии «Народное признание» обратились участники голосования, которые сообщили, что им начали поступать предложения о накрутке голосов за того или иного номинанта премии. Организаторы премии призывают номинантов не реагировать на подобные сообщения и быть бдительными.
Участникам может прийти подобное сообщение: «Здравствуйте! Можем помочь в конкурсе! Если интересно, пишите..». Не переходите по подозрительным ссылкам, не отправляйте мошенникам свои данные и не реагируйте на подобные уведомления.
Напомним, голосование производится по подтверждению с помощью номера телефона. Накрутка голосов за номинанта невозможна: для голосования повторно должен быть использован новый номер телефона и новое подтверждение номера из СМС. Кроме того, напомним: отдать голос за одного номинанта невозможно, обязательно нужно выбрать по одному номинанту в каждой номинации. В случае возникновения аномалий при голосовании техническая служба фиксирует их. Далее возможна остановка голосования и обнуление результатов номинанта с накруткой голосов.
Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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