Публикуем имена экспертов, оценивавших заявки на премию «Народное признание»

15:57, 29 декабря 2023, ПАИ

После окончания приема заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2023» перед стартом первого тура голосования за номинантов заявки впервые за историю премии оценивались экспертным сообществом.

По итогам оценки экспертов 30 из 266 заявок были отсеяны. К первому туру голосования, который стартовал накануне, 28 декабря, были допущены 236 заявок в 14 номинациях.

В каждой из номинаций заявки оценивали по пять экспертов. Публикуем список экспертного сообщества.

Эксперты Первой общественной премии «Народное признание – 2023»

Номинация «Открытие»

Быстров Дмитрий, глава Островского района

Яковлев Дмитрий, начальник управления культуры администрации Пскова

Стебихова Ольга, автогонщица, коммерческий директор компании «Девятка Псков»

Борисенкова Марина, депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского регионального отделения ВОИ

Андреев Максим, главный редактор газеты «Псковская правда» и «Аргументы и Факты. Псков»

Номинация «Наша марка»

Сорокин Юрий, депутат Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер»

Тимашова Елена, начальник управления местного самоуправления правительства Псковской области

Григорьева Вера, генеральный директор компании «Кампотекс» (бренд Wool House)

Мельник Иван, фермер, садовод

Скородумов Олег, руководитель торгового дома Forest, который выпускает продукцию под брендом «Псковские сладости»

Номинация «Бизнесмен года»

Семенов Алексей, собственный корреспондент ТАСС в Псковской области, соведущий программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»

Пакреев Сергей, директор компании «Динекст», соведущий программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь»

Мурылев Аркадий, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области

Трунова Алена, председатель комитета по труду и занятости Псковской области

Михеев Андрей, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Номинация «Рекорд»

Белугин Иван, глава Локнянского муниципального округа

Акавов Артур, директор спортивной школы «Олимп», председатель Псковской областной федерации бокса

Овсова Галина, врио председателя комитета по спорту Псковской области

Соболев Алексей, спортивный редактор Псковского агентства информации

Беляев Андрей, глава администрации Великие Луки

Номинация «Защита»

Соколова Наталия, уполномоченный по защите прав ребенка в Псковской области

Вьюнов Андрей, врио руководителя аппарата правительства Псковской области

Ключко Андрей, сопредседатель регионального избирательного штаба действующего президента РФ Владимира Путина, сотрудник центра «Воин»

Никишин Владимир, директор детско-молодёжного военно-патриотического клуба «Высота»

Сулейманова Рахиба, старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и взаимодействию с общественностью, правовому обеспечению

Номинация «Поступок»

Понизовская Валентина, глава Красногородского муниципального округа

Царев Андрей, директор регионального Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, почетный гражданин Пскова

Михачева Алеся, руководитель Ресурсного центра добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы

Першина Валерия, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области

Герасимов Михаил, директор АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина»

Номинация «Талант»

Назаренко Надежда, главный редактор телеканала «Первый Псковский»

Федорова Наталья, глава Псковского района

Мнацаканян Армен, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Тимофеева Ольга, председатель комитета по культуре Псковской области

Зеленый Кирилл, руководитель хип-хоп-центра «Хоть отбавляй»

Номинация «Инициатива»

Гончаренко Александр, председатель Псковской городской Думы

Козлов Андрей, председатель комитета по экономической политике, АПК Псковского областного Собрания депутатов

Лунёва Кристина, председатель комитета по молодежной политике Псковской области

Мельничук Светлана, председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России

Потапова Ольга, глава Палкинского района

Номинация «Событие»

Исакова Наталья, член Общественной палаты России, директор Государственного архива Псковской области

Ильин Юрий, глава Опочецкого муниципального округа

Лиза Степанова (Матрешка), певица, музыкант

Андреев Вадим, преподаватель ПсковГУ, лидер группы «Отцы и дети»

Николаева Марина, директор Псковской областной филармонии

Номинация «Экомышление»

Кондратьева Вера, глава Пыталовского муниципального округа

Калинин Андрей, главный редактор радиостанции «7 НЕБО»

Болотин Константин, директор МП Пскова «Горводоканал»

Бугеро Нина, директор института медицины и экспериментальной биологии

ПсковГУ

Васильев Евгений, заместитель главного врача по спортивной медицине Псковской детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы

Номинация «Паблик»

Неваленная Галина, главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы

Григорьева Анастасия, руководитель ЦУР Псковской области

Рахманов Виталий, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области

Семенов Юрий, глава Порховского района

Панферов Евгений, главный врач Псковской областной клинической больницы

Номинация «Проект»

Юрченко Наталья, директор ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы

Ефименко Сергей, глава представительства МИД России в Пскове

Седунов Александр, сопредседатель Псковского регионального избирательного штаба действующего президента России Владимира Путина, и. о. директора Псковского политехнического колледжа

Стармолотов Станислав, врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Иванова Надежда, глава ТОС «Платишино»

Номинация «Сервис»

Иванов Игорь, председатель Псковского облсовпрофа

Иванова Ирина, первый заместитель главы администрации Пскова

Иванова Анастасия, директор центра «Мой бизнес»

Пасько Михаил, директор сети кафе «Миша»

Баранова Светлана, председатель Псковского областного союза туриндустрии

Номинация «Призвание»

Горбачева Наталья, председатель Общественной палаты Псковской области

Абабков Константин, руководитель ансамбля «Сказ»

Васильева Надежда, сопредседатель Псковского регионального избирательного штаба действующего президента России Владимира Путина, руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества»

Мельникова Наталья, управляющий Псковским отделением Социального фонда России, депутат Псковского областного Собрания

Тарасов Андрей, директор аэропорта Пскова имени святой княгини Ольги.