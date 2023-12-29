Псковский губернатор утвердил новый состав общественных помощников
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил новый состав общественных помощников. В него вошли 22 человека. Глава региона пригласил их на встречу, чтобы обсудить задачи на перспективу, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Институт общественных помощников хорошо себя зарекомендовал – активные и неравнодушные люди помогают в решении задач в регионе, подчеркнул Михаил Ведерников. В настоящее время большая часть состава общественных помощников состоит из уполномоченных по работе с семьями мобилизованных и участников специальной военной операции, отметил он.
Кроме того, Михаил Ведерников также подчеркнул важность популяризации движения ТОС, активности в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда», вопросов модернизации коммунальной инфраструктуры и других направлений.
«Самое важное ваше предназначение – адресная работа с жителями. У вас есть возможность достучаться до профильных комитетов, до правительства, до губернатора, достаточно оперативно доносить информацию. Если на земле работает что-то не так, как мы задумали, чем быстрее мы скорректируем это, тем быстрее получим результат», – подчеркнул он.
Помимо этого, Михаил Ведерников обратил внимание на активность общественных помощников в социальных сетях, что позволяет оперативно находить контакт с жителями области.
«Сейчас важна оперативная обратная связь. Самое главное – не забывайте, что вы лидеры общественного мнения, этот статус важно сохранять», – подчеркнул глава региона.
Михаил Ведерников также наградил заместителя председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлану Мельничук медалью Александра Невского, а члена инициативной группы граждан по общественному контролю за обеспечением качества оказания услуг в сфере ЖКХ военного городка Остров-3 Валентину Шарыгину – почётной грамотой губернатора Псковской области.
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