Новогодний танцевальный марафон начинается на «7 НЕБЕ» в Пскове

19:05, 29 декабря 2023, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» с 29 декабря до 7 января включительно будет работать по-новогоднему. Танцевальный марафон идет ежедневно с 20:00 до 00:00 на частоте 107.1, сообщили ПАИ в редакции радиостанции.

«Радуйся всем знакомым хитам, танцуй с друзьями, поднимай настроение. Этот праздник будет музыкальным!» – пообещали организаторы.

Сообщается, что онлайн-вещание будет вестись на странице ПАИ, также нужную волну можно найти в «Яндексе» с помощью Алисы.