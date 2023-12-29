Новогодний танцевальный марафон начинается на «7 НЕБЕ» в Пскове
Радиостанция «7 НЕБО» с 29 декабря до 7 января включительно будет работать по-новогоднему. Танцевальный марафон идет ежедневно с 20:00 до 00:00 на частоте 107.1, сообщили ПАИ в редакции радиостанции.
«Радуйся всем знакомым хитам, танцуй с друзьями, поднимай настроение. Этот праздник будет музыкальным!» – пообещали организаторы.
Сообщается, что онлайн-вещание будет вестись на странице ПАИ, также нужную волну можно найти в «Яндексе» с помощью Алисы.
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