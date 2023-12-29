Детский хор воскресной школы Псково-Печерского монастыря стал лауреатом I степени IX фестиваля «София»

19:40, 29 декабря 2023, ПАИ

Детский хор воскресной школы Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря стал лауреатом I степени IX фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Конкурсная программа фестиваля проходила в интернете в режиме всероссийской сетевой акции и собрала более 2 200 конкурсантов из всех регионов РФ. К участию были приглашены любительские творческие коллективы и исполнители духовной, классической и народной музыки из малых российских городов и сельских поселений.

Организаторами конкурса выступили Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси, приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках при поддержке комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.