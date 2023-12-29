Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках
51-летний водитель автомобиля Daewoo допустил наезд на 44-летнего мужчину в Великих Луках. ДТП произошло на улице Дальней, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 декабря 2023
50 тысяч рублей штрафа заплатит бывший сотрудник одного из комитетов региона за оскорбление руководства