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Происшествия

Пешеход госпитализирован в результате наезда автомобиля в Великих Луках

51-летний водитель автомобиля Daewoo допустил наезд на 44-летнего мужчину в Великих Луках. ДТП произошло на улице Дальней, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место ДТП в Великих Луках. Фото здесь и далее: ПАИ

В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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