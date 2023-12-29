Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове
Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Принять участие в проекте Арт-студии имени Детства «Дворовые игры» можно в Детском парке Пскова. Мероприятие состоится в субботу, 30 декабря, в 11:30. Там же в 12:00 все желающие смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В этот же день псковичи и гости города смогут посмотреть спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» с участием детской вокальной студии «Позитив» и театра танца «Русские узоры». Представление пройдёт в Доме офицеров по адресу Комдива Кирсанова, 5 в 13:00, уточнил Борис Елкин.
Кроме того, псковичей приглашают побывать на новогоднем представлении «Крошка Мороз и новогодние приключения», которое состоится на сцене ГКЦ (площадь Победы, 1). Мероприятие пройдёт в субботу, 30 декабря. Начало в 12:00 и 14:00.
«И конечно же, встретить Новый год в кругу родных и близких!» – подчеркнул глава города.
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Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове
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