Пенсионерка попала в больницу из-за наезда автомобиля в Пскове

21:23, 29 декабря 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 78-летнюю женщину в Пскове сегодня, 29 декабря. ДТП произошло на улице Шоссейной у дома № 8. сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.