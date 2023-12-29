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Происшествия

Пенсионерка попала в больницу из-за наезда автомобиля в Пскове

Водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 78-летнюю женщину в Пскове сегодня, 29 декабря. ДТП произошло на улице Шоссейной у дома № 8. сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место происшествия в Пскове. Фото: ПАИ

Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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