Пенсионерка попала в больницу из-за наезда автомобиля в Пскове
Водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 78-летнюю женщину в Пскове сегодня, 29 декабря. ДТП произошло на улице Шоссейной у дома № 8. сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Пострадавшая госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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