Публикуем видео серьёзного ДТП в Псковской области

21:32, 29 декабря 2023, ПАИ

Видео с места серьёзного ДТП, которое произошло в Опочецком районе Псковской области, опубликовал телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло сегодня, 29 декабря, в Опочецком районе, у деревни Аристово. В результате столкновения фуры и Land Cruiser, по предварительным данным, возникло возгорание.

Кроме того сообщается, что по предварительно, в автомобиле Land Cruiser погибли два человека.

На месте работают следственно-оперативная группа, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, криминалисты.