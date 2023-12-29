Публикуем видео серьёзного ДТП в Псковской области
Видео с места серьёзного ДТП, которое произошло в Опочецком районе Псковской области, опубликовал телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло сегодня, 29 декабря, в Опочецком районе, у деревни Аристово. В результате столкновения фуры и Land Cruiser, по предварительным данным, возникло возгорание.
Кроме того сообщается, что по предварительно, в автомобиле Land Cruiser погибли два человека.
На месте работают следственно-оперативная группа, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ, криминалисты.
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