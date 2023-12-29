20 добровольцев-студентов поучаствовали в донорской акции в Пскове

22:45, 29 декабря 2023, ПАИ

Волонтёры провели предновогоднюю донорскую акцию. В ней поучаствовали 20 добровольцев-студентов, из которых 19 человека совершили донацию крови и один сдал плазму крови. Об этом сообщается на странице сообщества «Волонтёры-медики | Псковская область».

Всего удалось собрать 8 850 миллилитров крови и 600 миллилитров плазмы.

Донором крови может стать каждый, если достиг возраста 18 лет и не имеет противопоказаний, сообщают волонтёры. Подробности о донорстве можно узнать на сайте станции переливания крови.