Данилов день отмечают по народному календарю 30 декабря

09:07, 30 декабря 2023, ПАИ

Память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила отмечают 30 декабря, сообщает calend.ru.

Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим и в числе пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор стал воспитывать их при своём дворе, а также обучать грамоте и наукам. Отроки помнили заповеди своей веры, поэтому отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу — ещё и дар прозорливости и истолкования снов.

Девушки на Руси пытались получить от святого Даниила хоть немного его прозорливости. Они писали на лавровых листах имена трёх его друзей, Анания, Азария и Мисаила, и клали их под подушку. Ночью девушке должен был привидеться суженый.

Существовали высказывания, что «Данила декабрь торопит», тем самым приближая Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.

Также особое внимание в Данилов день уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», – отмечали люди. Ночью в этот день разводили огромные костры и приговаривали: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Если на Данилов день на деревьях появлялся иней, то считалось, что Святки будут тёплыми. Если начиналась метель, то это значило, что летом будут хорошо роиться пчёлы.