Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Данилов день отмечают по народному календарю 30 декабря

Память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила отмечают 30 декабря, сообщает calend.ru.

Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим и в числе пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор стал воспитывать их при своём дворе, а также обучать грамоте и наукам. Отроки помнили заповеди своей веры, поэтому отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу — ещё и дар прозорливости и истолкования снов.

Девушки на Руси пытались получить от святого Даниила хоть немного его прозорливости. Они писали на лавровых листах имена трёх его друзей, Анания, Азария и Мисаила, и клали их под подушку. Ночью девушке должен был привидеться суженый.

Существовали высказывания, что «Данила декабрь торопит», тем самым приближая Рождество и Новый год. «В Данилов день святым духом и ладаном запахло», — мерещилось самым нетерпеливым.

Также особое внимание в Данилов день уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», – отмечали люди. Ночью в этот день разводили огромные костры и приговаривали: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Если на Данилов день на деревьях появлялся иней, то считалось, что Святки будут тёплыми. Если начиналась метель, то это значило, что летом будут хорошо роиться пчёлы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 декабря 2023

Михаил Ведерников рассказал про оставшиеся дела до Нового года
30 декабря 2023

Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по созданию Дома молодежи
30 декабря 2023

Редакция издания «АиФ-Псков» подвела итоги года
30 декабря 2023

Администрация Пскова приобрела и построила для детей-сирот 94 квартиры
30 декабря 2023

До -11 градусов прогнозируют в Псковской области 31 декабря
30 декабря 2023

Десять сотовых вышек установят в Псковской области в 2024 году
30 декабря 2023

Режим работы Сбербанка в Псковской области в новогодние праздники
29 декабря 2023

В Порхове зажгли огни главной новогодней ёлки 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...