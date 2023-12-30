Редакция издания «АиФ-Псков» подвела итоги года

12:30, 30 декабря 2023, ПАИ

Редакция издания «Аргументы и Факты. Псков» подвела итоги своей работы в 2023 году. «За этот год на сайте «АиФ-Псков» вышло почти шесть тысяч новостей, интервью, репортажей, аналитических статей», – отметил главред газеты Максим Андреев.

По его словам, аудитория сайта «АиФ-Псков» перевалила за миллион уникальных посетителей.

«Рассказать обо всех интересных публикациях, что вышли за год, невозможно, но мы на нашем сайте предлагаем подборку самых ярких из них», – отметил Максим Андреев.

Напомним, «Аргументы и Факты. Псков» входят в состав государственного медиахолдинга Псковской области.