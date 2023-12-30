Полмиллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Владимира Путина

13:14, 30 декабря 2023, ПАИ

В поддержку Владимира Путина для выдвижения его в президенты на выборах в 2024 году уже собрано более полумиллиона подписей россиян. Такие данные приводит пресс-служба штаба.

Напомним, свою подпись можно оставить на специальных пикетах, которые работают с 17 до 20 часов: в Пскове – в «Акваполисе», «Империале» и «Максимусе», в Великих Луках – в ТЦ «Весна» и «Апельсин».