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Общество

Итоги уходящего года подвели в Псковской областной больнице

Итоги уходящего года подвели в Псковской областной клинической больнице. За прошедший год в медучреждении было выписано около девяти тысяч пациентов, из них почти 3,5 тысячи – это дети, сообщили в больнице.

Важным событием года в Псковской областной клинической больнице назвали открытие центра иммунопрофилактики.

«В нашем центре можно сделать большинство прививок для детей и взрослых, а также получить квалифицированную консультацию по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», – подчеркнули в пресс-службе больницы.

Были вылечены тысячи пациентов. По статистическим подсчётам, их число составило порядка девяти тысяч человек, из них почти 3,5 тысячи – это дети.

Сообщается, что обследовано около 2,6 тысячи человек из социально незащищённых категорий населения на ВИЧ-инфекцию. Особое внимание уделяется профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита. «Наше учреждение регулярно проводило дни открытых дверей, профилактические акции и лекции для учащихся школ и колледжей», – отметили в больнице.

Кроме того, появились новые уникальные услуги. Например, определение пола плода по крови матери. Это исследование вызвало большой интерес у посетителей выставки «Россия» на ВДНХ.

Отмечается также, что медики занимаются развитием профессионального мастерства регулярно. «Наши специалисты активно участвовали в различных конференциях, подготавливали и проводили для коллег лекции, выступали в средствах массовой информации, делясь нашими знаниями и опытом. Врачи – наша гордость. Конечно, в уходящем году мы столкнулись с кадровыми изменениями, но состав медицинских работников остался таким же сильным», – подчеркнули в медучреждении.

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Редакция издания «АиФ-Псков» подвела итоги года

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