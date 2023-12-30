Пешеход госпитализирован после наезда автомобиля в Гдовском районе
Водитель автомобиля Ford Focus допустил наезд на 55-летнего пешехода в Гдовском районе на автодороге Псков – Гдов. ДТП произошло в деревне Спицыно сегодня, 30 декабря, пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пешеход госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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