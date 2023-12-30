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Происшествия

В Печорах несовершеннолетний в драке нанёс ножевое ранение мужчине 

В Печорах на улице Юрьевской несовершеннолетний нанёс ножевое ранение мужчине. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на МО МВД Печорский.

Место происшествия в Печорах. Фото: телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По приезде сотрудников полиции МО МВД Печорский был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Установлено, что на месте происшествия находились трое несовершеннолетних и двое мужчин. В ходе конфликта несовершеннолетний нанёс ножевое ранение 44-летнему мужчине.

Пострадавший был доставлен в медучреждение, позже отпущен домой. Злоумышленник задержан по горячим следам.

В настоящее время возбуждено административное расследование.

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