В Печорах несовершеннолетний в драке нанёс ножевое ранение мужчине

20:36, 30 декабря 2023, ПАИ

В Печорах на улице Юрьевской несовершеннолетний нанёс ножевое ранение мужчине. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на МО МВД Печорский.

По приезде сотрудников полиции МО МВД Печорский был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Установлено, что на месте происшествия находились трое несовершеннолетних и двое мужчин. В ходе конфликта несовершеннолетний нанёс ножевое ранение 44-летнему мужчине.

Пострадавший был доставлен в медучреждение, позже отпущен домой. Злоумышленник задержан по горячим следам.

В настоящее время возбуждено административное расследование.