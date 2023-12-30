Рисунок гдовской школьницы, возможно, разместят на дорожном баннере при въезде в лес

22:18, 30 декабря 2023, ПАИ

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области наградил гдовскую школьницу грамотой за победу в конкурсе творческих работ «Защитим лес от пожара». Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Для вручения награды семикласснице Ольге Ивановой в школу пришли руководитель КУ «Гдовское лесничество» Павел Соколов и начальник противопожарного лесного центра в Гдове Иван Иванов.

«От лица противопожарного лесного центра поздравляю Ольгу Иванову, занявшую первое место в средней возрастной категории в конкурсе творческих работ «Защитим лес от пожара». Твой рисунок высоко оценён, так как ты единственная, кто нарисовал рисунок с помощью масла на холсте. Желаем дальше продолжать рисовать и не останавливаться на достигнутом. Ждём дальнейшего участия твоих работ в последующих конкурсах», – сказал Иван Иванов.

Сейчас работа гдовички находится на выставке в детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове, но, как сказал Павел Соколов, вполне вероятно, что в будущем мы сможем увидеть этот рисунок на дорожном баннере в качестве предупреждения для въезжающих в лес.

«Самым сложным было изобразить огонь, охвативший лес, а остальное я легко сама нарисовала», – отметила девочка.

Ольгу Иванову в школе хорошо знают как художницу. Семиклассница, несмотря на свой юный возраст, давно увлекается живописью. Не раз принимала участие в творческих конкурсах и выигрывала. А когда учитель по изобразительному искусству Татьяна Фёдорова ей предложила нарисовать тематическую картину, девочка с удовольствием согласилась. Помимо живописи, девочка увлекается музыкой. Она прекрасно играет на гуслях и аккордеоне, а когда вырастет, мечтает стать психологом.